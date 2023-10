Il Comune blinda il paese 

Il Comune di Monastir blinda il suo territorio con una rete di 93 telecamere che coprono sia l’abitato sia le campagne. Otto di queste sono sistemate a ognuna delle strade di accesso al paese e sono in grado di leggere le targhe delle auto. «Un sistema di videosorveglianza di ultima generazione», lo definisce il vicesindaco Gianluca Lampis, finanziato con 540 mila euro, parte degli introiti dalle infrazioni al codice della strada. Quell’autovelox fisso, insomma, installato al chilometro 19 della carreggiata sud della statale 131 che ha contribuito a ridurre gli incidenti sul tratto monastirese della Carlo Felice e che costituisce un’entrata importante del bilancio del Comune di Monastir.

Il progetto

«Si tratta di un progetto finanziato quasi interamente, all’86 per cento, con i proventi derivanti dal velox», conferma Francesca Onnis, comandante della Polizia locale di Monastir, «che ha previsto l’implementazione e l’ammodernamento del vecchio impianto di videosorveglianza con 93 nuove telecamere piazzate tra centro, periferie e campagne».

Gli occhi elettronici sono di tre tipi: telecamere fisse, telecamere brandeggianti (che ruotano) e varchi a lettura targa. «Si tratta di 8 telecamere – prosegue la comandante Onnis- che possono leggere la targa degli autoveicoli. Sia chiaro, non hanno nessuna funzione sanzionatoria ma possono essere utilizzate, in coordinamento con altre forze di polizia, per le indagini riferite ad altri reati. Il nuovo impianto è moderno a tecnologia smart: tutti i pali dove sono montate le telecamere sono dotate di pannelli solari in modo da autoalimentarsi».

Il controllo

Insomma: entrare a Monastir senza essere osservati dall’occhio elettronico delle telecamere ora è impossibile. «La volontà dell’Amministrazione è quella di implementare la sicurezza nel territorio, avendo a cuore la tutela della privacy degli utenti«, conferma Onnis, che dedica particolare attenzione all’obiettivo di «garantire la tutela del patrimonio e la sicurezza integrata».

Di sicurezza parla anche il vicesindaco Lampis. «L'obiettivo è il contrasto dei reati di varia natura grazie alla prevenzione. Con questo impianto si punta alla sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia del territorio sia urbano che extraurbano».

Il Comune di Monastir non si è mosso da solo. «Fin dalla fase della progettazione le scelte sono state condivise con la Prefettura e ora abbiamo già provveduto a avviare le interlocuzioni per la firma del “patto per la sicurezza”, allo scopo di attivare il potenziamento della sicurezza urbana, il controllo interforze e la possibile sperimentazione di nuovi modelli tecnologici», chiude la comandante dei vigili di Monastir.

