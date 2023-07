Il Comune batte cassa a Bacu Abis 

Il Comune presenta il conto al Coordinamento delle associazioni per 31.800 euro di bollette non pagate negli ultimi otto anni. Luce, acqua e vigilanza per la sede di via Gavorrano nella frazione di Bacu Abis dove i volontari garantiscono servizi e assistenza ai cittadini anche per sbrigare pratiche dell’amministrazione. La reazione del sodalizio è stata immediata e dal 26 luglio alcune attività saranno sospese. «Questa è un’odissea, ci sentiamo perseguitati: ora è il momento di riflettere ma per adesso certi servizi saranno bloccati pur nella consapevolezza che questo provocherà enormi disagi agli utenti, in particolare agli anziani», dice Sandro Orrù, presidente del Coordinamento. La situazione è precipitata negli ultimi giorni: i dirigenti dell’ufficio tecnico del Comune, dopo una ricognizione delle spese, hanno inviato al Coordinamento una comunicazione nella quale spiegano che l’ente ha sostenuto per la sede di Bacu Abis da otto anni oltre 31 mila euro di spese fisse. Cioè luce, acqua e vigilanza. «Operiamo non per divertimento personale – precisa il presidente – ma per offrire dei servizi a utenti che vivono in una frazione lontana da Carbonia, spesso dimenticata, però siamo anche consci che una soluzione debba essere trovata. Da anni chiediamo inutilmente all’amministrazione un contratto che tenga conto dei servizi che garantiamo quotidianamente in forma gratuita».

L’iter

La questione della mancanza di contratti tra Comune e associazioni non riguarda solo il Coordinamento di Bacu Abis che cinque anni fa per questo ha rischiato lo sfratto. Nel caso dell’associazione Terza età – che ha casa in via Lazio – per esempio, il problema è stato risolto pochi giorni fa con la firma di un contratto quadriennale e la soluzione sarebbe vicina anche per il Centro anziani di via Brigata Sassari, in entrambi i casi il pagamento delle bollette è sempre stato regolare. Non è così a Bacu Abis. «La lettera inviata al Coordinamento è un atto amministrativo – interviene il sindaco Pietro Morittu –, per quella sede è stato il Comune a sostenere per otto anni le spese fisse e gli uffici lo hanno semplicemente comunicato ai volontari il cui apporto a favore della comunità non è in discussione». Intanto però «da mercoledì – conferma Orrù – sospendiamo il servizio assistenza pratiche online». Sul caso il consigliere comunale di maggioranza Diego Fronterrè con un’interrogazione chiedeva i motivi per cui ci fossero «sedi municipali le cui spese sono a totale carico del Comune».

