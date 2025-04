Il Comune: bagni pubblici aperti al Poetto Ma per alcuni la toilette resta un miraggio  

Mercoledì pomeriggio, Antonio passeggia al Poetto. Con lui migliaia di cagliaritani e turisti, alcuni sulla spiaggia, altri sul lungomare pedonale. All’improvviso la ricerca di un bagno, uno di quelli che l’amministrazione ha appena annunciato di aver rimesso a nuovo. «Purtroppo una brutta constatazione», dice. «Tutti i bagni pubblici, compreso quello di Marina Piccola, accanto all'ufficio della Polizia locale, sono chiusi. Brutta figura per la città», dice.

In realtà si tratta solo di un malinteso: l’amministrazione ha effettivamente cominciato a riqualificare i bagni del Poetto, riaprendo i primi tre dei sette in corso di ristrutturazione. Il fatto è che «tutti i bagni Poetto sono aperti dalle ore 8 alle 17, eccetto il bagno numero 1 che è oggetto di manutenzione ed è area di cantiere», fanno sapere dagli uffici del Comune. «Il 2, il 4 e il 7 sono stati riaperti sabato scorso, 19 aprile, mentre nelle prossime settimane verranno ristrutturati e saranno quindi chiusi anche i restanti bagni, uno o due alla volta», spiegano ancora.

Il prossimo passo dell’amministrazione sarà il recupero della struttura di Marina Piccola, dove mancano le docce per le donne. «Ricordo», scriveva pochi giorni fa sui social l’assessora all’Ambiente con delega alla Manutenzione del lungomare Poetto, «che parallelamente al progetto di riqualificazione dei servizi igienici siamo impegnati anche in diversi altri interventi sul lungomare, come l’abbandono dei rifiuti, la tutela delle dune, lo studio di una soluzione ordinata per i mastelli, la riapertura della spiaggia per i cani e la revisione del piano di utilizzo del litorale per il miglioramento dei servizi turistici».

