Quartucciu.
28 settembre 2025 alle 00:55

Il Comune avvisa gli evasori della Tari: «Regolarizzatevi»

Chi finora non ha pagato la Tari deve mettersi in regola quanto prima. Il Comune di Quartucciu è pronto a usare il pugno duro contro gli evasori. «Intensificheremo i controlli, quindi invitiamo chi non l’ha ancora fatto a regolarizzare la propria posizione», raccomanda l’assessore ai Tributi, Carlo Secci.

L'evasione della Tari è un problema non da poco e spesso è collegato all'abbandono della spazzatura per strada. Basta vedere lo sterrato tra via delle Serre, via Pertini e via Segni: è completamente invaso da rifiuti di ogni tipo e le proteste degli abitanti non si contano più sulle dita di una mano.

Un'altra discarica si trova invece in via Pio La Torre, ai piedi di un albero, ma è da segnalare anche quella che da anni c'è in via Dalla Chiesa e ultimamente in via Puccini, dove vengono abbandonati spesso anche ingombranti e rifiuti pericolosi.

In questi giorni, inoltre, diverse persone non hanno ancora ricevuto per posta l'avviso di pagamento della Tari 2025 e alcuni temono di dover poi pagare gli arretrati. Non è problema: lo si può scaricare dal sito del Comune o ritirare le copie degli avvisi in via Asproni, a Cagliari, da martedì. «Naturalmente, chi non ha ricevuto l’avviso via posta, non dovrà pagare gli interessi della prima e della seconda rata», precisa Secci.

