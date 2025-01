Il Comune avvia le procedure per assumere nuovo personale 

Sono state avviate questa settimana quattro nuove procedure di reclutamento di personale da inserire nell’organico del Comune. Tra le figure richieste ci sono cinque funzionari e dieci istruttori tecnici nonché cinque funzionari e quattordici istruttori amministrativi-contabili, tutti da reclutare con la mobilità esterna. Tra 30 giorni il Comune saprà se ci saranno abbastanza richieste di mobilità. In caso contrario verrà fatto un bando di selezione. Stessa cosa se le domande saranno maggiori dei posti disponibili.

Le ristrettezze in termini di risorse umane si erano fatte sentire già dall’assunzione dell’ultimo mandato Puddu. A queste si era aggiunto l’esodo di personale in altri enti, lasciando ad Assemini una carenza che ha rallentato la macchina amministrativa. Gli uffici in maggiore crisi? Il tecnico, gli amministrativi e gli affari generali.

A seguito di una recente ricognizione era stato previsto il reclutamento di 44 dipendenti, da assegnare a otto aree: “Anticorruzione e trasparenza”, “Corpo di polizia locale”, “Demografici e ict”, “Socio culturale, istruzione e sport”, “Finanziaria, tributi, personale e sviluppo economico”, “Lavori pubblici, espropriazioni e datore di lavoro”, “Manutentiva, igiene urbana, ambiente e protezione civile”, “Urbanistica, edilizia e suape”. Per sopperire alla carenza di personale e consentire ai dipendenti in forze di stare al passo con la burocrazia la Giunta ha deliberato un investimento di 4,5 milioni per il 2024, 5,2 per il 2025 e 5,2 per il 2026. (sa. sa.)

