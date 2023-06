Il Comune avvia i lavori, chiude la strada Lotolaghe 

Il Comune avvia i lavori di ristrutturazione della strada comunale Lotolaghe, nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada Su Tuvu e l’azienda “Istentales”. Conseguenza, il divieto di transito per tutti i veicoli visto che dovrà essere apposta la segnaletica temporanea nelle strade interessate dai lavori. Il traffico è già stato vietato dal 20 giugno e tale resterà fino alla data del 31 luglio, fissata per la conclusione delle opere. La ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione automobilistica e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

