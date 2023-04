Il Comune attacca la Glencore 

Il Comune di Portoscuso contro la Glencor, gli operai di San Gavino smobilitano il presidio in fabbrica dopo 14 giorni di protesta e le organizzazioni sindacali convocano un’assemblea con i lavoratori di Portovesme per martedì prossimo, alla vigilia del vertice in programma a Roma il 12 aprile al ministero.

Il sindaco

«Se è vero che zinco e piombo (più oro e argento) costituiscono una risorsa strategica per l’Italia, allora non possiamo affidare le sorti del nostro Paese alle scelte industriali della Glencore, che mette l’incremento dei propri profitti al di sopra di ogni regola di vita civile e morale». Il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori affonda i colpi contro la multinazionale svizzera proprietaria della Portovesme srl. Dopo gli incontri dei giorni scorsi a Roma la vertenza attraversa una fase di stallo, mentre cresce la preoccupazioni tra gli operai degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino. Dopo l’appello al presidente della Repubblica lanciato nei giorni scorso da Carlo Tomasi, primo cittadino di San Gavino, è la vota di Ignazio Atzori che ieri ha inviato una lettera a Fausta Bergamotto (sottosegretaria al ministero delle imprese e del made in Italy) e al presidente della Regione Christian Solinas per chiedere un intervento diretto del Governo.

La richiesta

«Considerata la rigidità della posizioni della Glencore – aggiunge Atzori – che continua a rivendicare costi energetici e procedure autorizzative non applicabili senza violare la specifica normativa italiana ed europea si chiede cortesemente di valutare concretamente interventi pubblici alternativi, anche tramite il coinvolgimento di Invitalia e Sfirs affinchè sia garantita la continuità degli stabilimenti Glencore di Portovesme e San Gavino conservando l’intera forza lavoro (diretti, indiretti e interinali) che in tanti anni, con professionalità e sacrificio, ha consentito alla società ingenti profitti».