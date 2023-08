Il Comune assume un vigile urbano 

Il Comune di San Sperate è alla ricerca di un assistente sociale. La comunicazione arriva dagli uffici comunali di via Sassari. Il tipo contratto proposto è full time, ma a tempo determinato sino al 31 dicembre 2023.

Poche settimane fa l'amministrazione invece aveva avviato le ricerche per un agente di polizia locale. La necessità del Comune non sarebbe dovuta alla volontà di ampliare e potenziare il servizio, ma più probabilmente per far fronte alle dimissioni di un altro agente «a far data dal 24 agosto», si legge nella determina.

L'assunzione rientra nel piano triennale 2023/2025 del fabbisogno del personale. Le graduatorie prese in considerazione per la ricerca del profilo più adatto possono essere diverse, ma ad avere la precedenza sarà quella stilata più di recente o quella «più vicina al Comune di san Sperate». (m. p.)

