Il Comune assume un altro vigile 

Via a Nuraminis alla selezione per un ausiliario del traffico, a tempo parziale e determinato. La nuova figura professionale, come spiega il sindaco Stefano Anni, «verrà assunta con un obiettivo definito: occuparsi del servizio in strada». Il nuovo agente di polizia locale, che affiancherà il vigile in servizio, dovrà diventare presenza fissa nelle strade, con particolare attenzione alla centralissima via Nazionale dove anche dopo l’istituzione del senso unico di marcia e la posa della nuova segnaletica orizzontatale (stalli di sosta e non solo) resiste la cattiva abitudine di posteggiare le auto in divieto di sosta.

I candidati alla selezione per ausiliario del traffico del Comune di Nuraminis, dovranno presentare istanza sul portale e work. Si offre contratto a tempo determinato e parziale, 12 ore settimanali, per 3 mesi. (i. pil.)

