Il Comune assume operai  

Il Comune di Villasor cerca operai, qualificati e non, per la manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio comunale e viabilità. Nel documento pubblicato sul sito istituzionale e diretto all'Arpas si chiede l'avviamento per la selezione di due manovali edili e due muratori qualificati. Per gli uni e gli altri si prevede un impiego part time, 20 ore settimanali da distribuirsi in 5 giornate lavorative per circa sei mesi. Le domande sono da presentarsi online. Occorre la patente di tipo B. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA