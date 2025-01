Il Comune assume: in arrivo 44 dipendenti 

Fuggi fuggi generale verso altri enti locali e conseguente carenza di personale: il Comune di Assemini ora corre ai ripari. La Giunta ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), al cui interno è contenuto il Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale, nonché il nuovo Modello organizzativo dell’Ente. Con l’avallo delle due delibere e a seguito della ricognizione della capacità di assunzioni dell’Ente, è stato previsto il reclutamento di 44 dipendenti, da assegnare alle diverse aree comunali, e una spesa per il triennio di circa 15 milioni di euro.

I numeri

Il Municipio dispone di 101 dipendenti (di cui 57 istruttori, 26 funzionari e 18 operatori) distribuiti in 8 aree: 19 soggetti sono impiegati nella Polizia locale, 19 nell’area Finanza e tributi mentre l’ufficio Anticorruzione e trasparenza è quello con il minor numero di impuiegati (4).

Le ristrettezze in termini di risorse umane è stata una delle prime emergenze affrontate dal sindaco Mario Puddu: «Portare avanti anche l’ordinaria amministrazione - ha spiegato il primo cittadino - non è stato semplice. Tuttavia lo sforzo degli uffici è innegabile». Un impegno quotidiano che rema contro le forti correnti della burocrazia: «La difficoltà di stare al passo con le pratiche sta mettendo a dura prova la stabilità della macchina amministrativa. Per questo il nostro obiettivo è fornire al personale un supporto immediato per evitare che si tirino i remi in barca».

La Giunta ha deliberato un investimento di 4,5 milioni per il 2024, 5,2 per il 2025 e 5,2 per il 2026 per soddisfare il fabbisogno di forza lavoro derivante dalle nuove esigenze organizzative, con un incremento della spesa per il personale del 19% circa.

Dei posti previsti sono vacanti 4 funzionari tecnici, 1 informatico, 4 contabili e 1 specialista di vigilanza. E ancora 2 istruttori contabili, 5 tecnici nonché 5 operatori esperti tecnici e 11 amministrativi. Previste anche assunzioni per vari istruttori di Polizia locale. Per alcuni di questi è già stata bandita la selezione, la procedura di mobilità o lo scorrimento in graduatoria.

L’impegno

Un sospiro di sollievo soprattutto per alcuni settori particolarmente in difficoltà: «Chi troverà maggior giovamento dalle assunzioni - ha spiegato Mario Puddu - sarà l’Ufficio tecnico, che si occupa di edilizia privata e lavori pubblici. L’ufficio al quarto piano versa ormai da anni in una situazione critica (per non dire drammatica). Nonostante ciò nel 2024 hanno fatto letteralmente i miracoli. Per noi l’imperativo è intervenire prima di tutto qui, poi in tutti gli altri uffici che hanno delle criticità, ma più gestibili». Oltre all’Ufficio tecnico, il maggior rinforzo arriverà agli uffici amministrativi e alla segreteria degli Affari generali che fanno da supporto agli organi istituzionali. Ma anche al corpo di Polizia locale e alla sua crescente necessità di assicurare la presenza sul territorio.

