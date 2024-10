Il Comune assetato decide l’acquisto di un dissalatore 

«Acquistiamo il dissalatore». Giulio Murgia, sindaco di Tertenia, ha sciolto le riserve. L’acqua, bene primario per eccellenza, sta diventando una risorsa sempre più rara. L’estate scorsa per scongiurare la sete, Tertenia, comunità sottoposta a elevato stress idrico, ha noleggiato un dissalatore che, secondo una prima stima, ha garantito 200mila litri d’acqua in più al giorno alle attività commerciali di Sarrala. Con la stagione turistica avviata ai titoli di coda, Murgia benedice l’impianto entrato in funzione ai primi di agosto: «Con il dissalatore abbiamo evitato di dover chiudere le attività di Sarrala: sarebbe stata un catastrofe economica oltreché un grave danno d’immagine». Proprio in virtù del fatto che l’emergenza idrica ha imboccato una via senza ritorno e il dissalatore è stato salvifico, l’amministrazione comunale ha deciso di acquisirlo al proprio patrimonio. La spesa, che verrà finanziata dalla Regione, si aggira intorno ai 130 mila euro, mentre 110mila euro è stato il costo dell’operazione iniziale tra noleggio e installazione. Potenzialmente lo strumento può erogare 10mila litri d’acqua l’ora, volume in grado di non far morire di sete le attività commerciali e ricettive. «Durante l’estate siccitosa l’acqua arrivata dal mare e desalinizzata dall’impianto ci ha salvato. In questo periodo - dice il primo cittadino - il dissalatore è in funzione a giorni alterni, essendo diminuito il volume di turisti, ma dalla riflessione fatta in maggioranza abbiamo valutato che alla luce del cambiamento climatico il dissalatore è un investimento per il futuro». (ro. se.)

