Il Comune assegna un ristorante sulla spiaggia 

Un ristorante-bar direttamente sulla spiaggia a partire da 13mila e 265 euro l’anno (più iva). L’idea è dell’amministrazione comunale di Villaputzu che sta ristrutturando un vecchio rudere in località Prumari (Prima Spiaggia) per poi assegnarlo in gestione per 15 anni solo ad esclusivamente ai residenti o a persone giuridiche con sede legale a Villaputzu i cui soci siano residenti nel Comune per almeno il 50 per cento (perché si tratta di un bene ad uso civico).

La bocciatura

Una iniziativa che sta facendo discutere. Dalla minoranza arriva la bocciatura. «Non entro nel merito dell’importo stabilito per il canone o dell’eventuale riuscita dell’operazione», sottolinea Stefano Pili, consigliere di “Villaputzu Futura”. «Mi limito a ribadire che è una pratica insolita per un Comune costruire ristoranti e poi affidarli in gestione». Secondo la minoranza, «un Comune dovrebbe piuttosto concentrarsi sulla realizzazione di edifici con funzioni pubbliche, in una spiaggia ad esempio servono bagni e docce. Sono queste le priorità, non di certo un ristorante». C’è poi una domanda, secondo l’opposizione, ancora senza risposta. «Che fine ha fatto il ristorante Bellavista, quasi attaccato alla nuova struttura, per il quale il Comune era andato a spendere 40mila euro? Tra i 150mila euro per la ristrutturazione del vecchio rudere e i 40mila euro per l’ex Bellavista, stiamo parlando di circa 200mila euro di soldi pubblici. Va tutto bene? Tra l’altro credo che, visti i tempi ristretti per il bando, il nuovo ristorante non riuscirà ad entrare in funzione prima del 2027».

Obiettivi e tempi

Il sindaco Sandro Porcu guarda avanti. «Il nuovo bar-ristorante rappresenta un intervento di riqualificazione di un tratto di costa che fino a poco tempo fa era occupato da un rudere fatiscente. Adesso abbiamo l’opportunità di valorizzare ancor più il litorale, non solo durante i mesi estivi». L’obiettivo, «è affidarlo entro maggio per far sì che apra a giugno e prosegua anche nei mesi di bassa stagione». I lavori di costruzione sono in corso, «e stanno procedendo speditamente».

L’aggiudicazione

L’area interessata ha una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati. Il locale coperto ne occupa circa 100 (con veranda), mentre i restanti 300 sono destinati all’area esterna. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. Tra i criteri per l’aggiudicazione, oltre l’offerta economica, ci sarà la stagionalità o meno dell’attività (più punteggio se si garantirà l’apertura tutto l’anno) ed eventuali migliorie. La struttura sarà consegnata priva di arredi e attrezzature. Le somme che incasserà il Comune saranno utilizzate, così come prevede la norma sugli usi civici, «per opere permanenti di interesse generale per la comunità».

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