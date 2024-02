Il Comune assegna trenta borse di studio 

Trenta borse di studio per studenti di Settimo San Pietro saranno presto distribuite ai vincitori del bando per lo scorso anno scolastico: quindici borse di studio sono destinate a ragazzi della scuola secondaria di primo grado e altre quindici per la scuola secondaria di secondo grado.

La graduatoria è stata già approvata e pubblicata: complessivamente l’intervento costerà 5500 euro. La delibera è stata adotta dalla Giunta comunale che ha inserito la somma nel bilancio comunale. Nella graduatoria della scuola secondaria di primo grado, saranno distribuite quote da 130 a 225 euro.

Nella scuola secondaria di secondo grado, l’ammontare previsto per le borse assegnate va da 150 a 300 euro ciascuna. Oltre i trenta beneficiari, a presentare domanda sono stati altri 56 studenti. Gli ammessi non beneficiari sono stati complessivamente 16. Le domande respinte, dieci. (r. s.)

