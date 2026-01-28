Il Comune apre l’anno con dieci cantieri 

Dalle discariche in Costa Verde ai parcheggi nel centro abitato, passando per la messa in sicurezza di edifici storici: il Comune di Arbus inaugura il nuovo anno con l’apertura di dieci cantieri per opere pubbliche, un investimento di un milione e mezzo di euro chiuso a chiave da anni nel cassetto dei fondi regionali e statali. «Alcuni progetti - ammette il sindaco, Paolo Salis - risalgono al 2014, un ritardo accumulato per via della carenza di personale. La ripartenza è certa, entro l’anno la conclusione dei lavori».

Le opere

Il miracolo edilizio della cittadina del Linas è venuto alla luce l’ultimo giorno dell’anno, nel corso del Consiglio comunale che ha approvato le delibere di Giunta. Tra le opere più attese c’è l’area parcheggi in via Libertà, con lavori per 250 mila euro. «È un’area – spiega Salis - di 500 metri quadrati destinata a un doppio uso: di giorno area sosta, in tarda serata e in particolari occasioni spazi per spettacoli. Il ritardo è dipeso dalle autorizzazioni dell’Anas, proprietaria della strada». L’altra priorità è la sistemazione lagunare della frazione marina di Sant’Antonio di Santadi, in particolare la strada di accesso al poligono militare di Capo Frasca, 350mila euro di fondi pubblici, parte delle servitù militari. Un tratto mai asfaltato, utilizzato a giugno per raggiungere le spiagge, durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. «Ambiti trascurati da tempo – ricorda l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani - che ormai evidenziano notevoli criticità, accentuate dagli eventi meteorologici intensi. È necessario garantire sicurezza, migliori condizioni di accessibilità e una più efficace manutenzione delle infrastrutture stradali».

Storia, cultura e ambiente

In programma un nuovo tetto sul caseggiato dell’ex Municipio, la sistemazione dell’ex Montegranatico, la strada per raggiungere il sito nuragico di Cugui e il belvedere. Poi, la messa in sicurezza della casa Sacerdote Lampis che ospita minori e giovani in difficoltà, nel seminterrato del Centro anziani. Viaggia in ritardo anche l’ultimo progetto di un anno fa, 80 mila euro dalla Regione per evitare gli incidenti dovuti alla presenza di cervi e cinghiali. Che fine hanno fatto i soldi? In attesa di risposte certe dal Comune, si sa solo che gli incidenti sono aumentati.

La minoranza

La maggior parte dei fondi sono arrivati negli ultimi cinque anni. «I ritardi –incalza il capogruppo, Michele Schirru - che la maggioranza vorrebbe addossare a terzi, ritengo siano legati a negligenza e incapacità della gestione politica. Scelte sbagliate e progetti che scompaiono per poi riapparire nei piani triennali delle opere pubbliche». Il consigliere, Agostino Pilia, aggiunge: «Il danno maggiore è l’aumento dei costi del lavoro e del materiale. Ciò che cinque anni fa si poteva realizzare con mille euro, oggi richiede di più. Risultato? Interventi ridotti, strade, ambiente e strutture fortemente penalizzati».

RIPRODUZIONE RISERVATA