Il Comune apre la “banca del tempo” 

Innamorarsi del proprio tempo e averne cura in modo speciale: sono questi i capisaldi di un importante progetto, denominato “La Banca del Tempo”, curato e promosso dalla amministrazione comunale di Iglesias, e in particolare, dall’assessorato alle Politiche sociali guidato da Angela Scarpa.

L’idea

Le banche del tempo sociale sono gruppi informali costituiti in associazioni, ma nel caso della cittadina mineraria di Iglesias, è l’amministrazione comunale la capofila del progetto. La caratteristica fondamentale della Banca del tempo è appunto l’utilizzo del tempo come moneta di scambio: «Si tratta di uno scambio di azioni e di saperi che comprende tutto ciò che le persone sanno fare e che può spaziare in ogni campo. – spiega l’assessora Scarpa – Chiunque può diventare “correntista”, non occorre infatti, né avere grandi disponibilità di tempo, né particolari competenze. Non è necessario offrire servizi professionalmente qualificati, purché si tratti di una attività che si è in grado di svolgere con impegno, amore, e piacere». L’unico obbligo che si deve avere è il pareggiamento del conto: il proprio tempo in cambio del tempo altrui.

Le banche del tempo sociale sono nate nel 1992, a Parma, per iniziativa di un gruppo di intraprendenti pensionati e il primo Comune capofila di un progetto simile è stato, nel 1995 quello di Sant’Arcangelo di Romagna. Ora l’iniziativa verrà replicata a Iglesias: prenderà il via a breve, dopo che verranno siglati alcuni passaggi di ordine organizzativo e burocratico: «Socialità, reciprocità, solidarietà e gratuità sono i punti cardine del nostro progetto – continua l’assessora – relazionarsi con il prossimo e valorizzare il senso della comunità. Un po’ come fare un salto nel tempo e riportare alla luce la logica del “buon vicinato”. I correntisti saranno portatori di valori, del proprio sapere, ciascuno con la sua storia e il suo lavoro o il suo impegno».

I dettagli

L’istituto bancario, in questo caso, è il Comune: «Attraverso una rete organizzativa ben strutturata, - continua - avrà il compito di mettere in relazione la domanda con l’offerta. L’assegno virtuale sarà costituito dal tempo non dal denaro, uno scambio circolare gratuito di saperi e servizi». I numeri sono dalla parte del Comune: oggi, in Italia si contano almeno 320 banche del tempo, che soltanto a Roma per esempio, coinvolgono 7.500 persone, mentre a Milano 5.000 e tutte funzionano perfettamente. Il cuore del progetto è mettersi in gioco e in relazione, per sentire di appartenere davvero ad un reale e autentico senso della comunità. Infatti, la banca del tempo sarà anche un modo per i correntisti di partecipare a viaggi, visite guidate, e incontri per socializzare.

