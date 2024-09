Il Comune apre i cancelli della scuola 

I genitori che attendono i figli fuori dalla scuola, in mezzo alla strada, creando un problema di sicurezza. A dirlo sono gli stessi cittadini, l’amministrazione e le autorità. «Abbiamo dovuto agire, con la collaborazione dell’istituto comprensivo Grazia Deledda», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu. Il quale ha emesso un’ordinanza che prende in mano la situazione e prova a fare ordine nel caos di via Alghero. Ma come?

Gli interventi

«I genitori accompagnatori e gli alunni, prima e dopo le lezioni, sostano nella via in una situazione di possibili rischi per la loro incolumità», spiegano dagli uffici comunali. Già dal 2019 si era deciso di attivare un divieto di transito nel tratto di via Alghero subito di fronte alla scuola primaria ma non è bastato: l’affollamento è troppo e non si possono bloccare altre strade secondo il Comune. A questo si aggiunge il problema della sosta selvaggia: tanti genitori, non trovando stalli, parcheggiano in prossimità dell’istituto. Questo crea un effetto a catena che complica, in un orario già di punta, la circolazione nella zona. Il tutto avviene a poche decine di metri dalla strada principale, via Cagliari. «Qualcuno ci dice di usare i vigili», spiega il sindaco, «ma bisogna capire che per fare una multa ci si impiega tempo. Tempo che non possiamo perdere: i vigili devono aiutare i ragazzi ad attraversare la strada».

La soluzione

Ed ecco l’idea, quella che dovrebbe risolvere il problema: «È presente un cortile interno e dei campetti», si legge nell’ordinanza del Comune. «L’accesso a questi potrebbe garantire l’incolumità dei bambini e dei genitori«. Dal primo di ottobre sarà garantito «l'accesso e la permanenza degli alunni nel cortile della scuola primaria di via Sassari attraverso i cancelli “3” e “4” dalle ore 7.45 alle ore 8, e comunque 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni nel caso di variazione dell’orario scolastico». Per l’uscita gli spazi saranno aperti «15 minuti prima e 5 minuti dopo». Intanto dagli uffici della polizia municipale si avvia l’iter necessario per modificare la circolazione nella via Sassari, istituendo il senso unico di marcia dalla via Sardegna direzione via Cagliari con la creazione di nuovi stalli per i parcheggi.

Il dibattito

La soluzione sembrerebbe trovare l’approvazione anche della minoranza con il consigliere Gianluca Schirru che, seppur rimanendo critico sui tempi di gestione, dichiara: «Parliamo di un problema che esiste da anni. All’inizio c’erano addirittura le transenne che venivano spostate dai genitori. Poi vennero rimosse del tutto. Con questo ultimo assetto, si dovrebbe risolvere il problema. Attendiamo l'attuazione per verificare la funzionalità ed eventualmente verificare e proporre eventuali accorgimenti». Madeddu chiude: «Con la scuola ci siamo confrontati e abbiamo trovato una soluzione. Adesso il nostro compito è monitorare che funzioni e che le nuove norme vengano rispettate».

