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Monastir.
20 ottobre 2026 alle 00:46

Il Comune apre alla raccolta gratuita delle olive 

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Anche quest’anno l’amministrazione di Monastir apre ai residenti la possibilità di raccogliere gratuitamente le olive presenti nelle aree di proprietà comunale.

La Giunta guidata dalla prima cittadina Paola Ugas ha approvato la proposta per avviare la procedura di concessione che interessa cinque lotti distribuiti nel paese. L’obiettivo è evitare lo spreco dei frutti, valorizzare gli ulivi presenti nel territorio comunale e contribuire alla pulizia degli spazi interessati.

Il primo lotto si trova in via Parigi, il secondo comprende la zona tra via Ferrara, piazza Madonnina, piazza Municipio, piazza Fratelli Cervi e Govoni e via Donati e altri due lotti sono nell’area Pip, in vico Raffaele Iozzino e in via Domenico Ricci. L’ultimo riguarda gli ulivi nel cortile delle scuole elementari di via Grazia Deledda.

La concessione è gratuita e riservata ai residenti e ogni nucleo familiare potrà ottenere un solo lotto. La raccolta dovrà essere effettuata dall’assegnatario, eventualmente con l’aiuto della propria famiglia, e non potrà essere affidata ad altri. I cittadini interessati potranno inviare la richiesta, esclusivamente online, entro le 13 di lunedì. L’assegnazione dei lotti seguirà l’ordine di estrazione o l’ordine cronologico del numero di protocollo della domanda.

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