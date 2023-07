Il Comune apre ai privati per l’illuminazione pubblica 

La Giunta comunale ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico privato, presentata dalla società Engie servizi spa. per la concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici e di condizionamento, elettrici, idrico-sanitari e fotovoltaici degli immobili comunali. L'amministrazione che a febbraio ha approvato il piano strategico per un Comune smart, digitale, efficiente e sostenibile, ha trovato la proposta dell'azienda coerente con la volontà di efficientare e ammodernare gli impianti con l'obiettivo di ridurre i consumi, risparmiare sull'energia, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Il progetto prevede la riqualificazione energetica degli impianti comunali di pubblica illuminazione, del Municipio e delle scuole, con produzione di energia da fonti rinnovabili, riqualificazione energetica del campo da calcio e della pista di pattinaggio.

Già la precedente amministrazione nel 2019 si era impegnata a mettere in atto azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici aderendo al Paes, Piano d’azione per l'energia sostenibile. Il progetto presentato da Engie include la fornitura dell’energia primaria, della gestione integrata dei servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti. Dunque il Comune bandirà una gara che avrà ad oggetto la proposta di Engie, alla quale tutti gli operatori del mercato potranno partecipare e magari arricchire anche l'offerta.

