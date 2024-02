Il Comune approva modifiche per il parco di Santa Greca 

Prosegue il suo iter il progetto per la realizzazione dei “Parchi del benessere”. L’amministrazione ha discusso alcune modifiche alla proposta iniziale, dovute sia ai vincoli dettati dagli attuali indici di pericolosità idraulica della zona del parco di Santa Greca e sia in relazione alle mutate esigenze dell'attuale amministrazione. In particolare sono state approvate le seguenti modifiche: lo spostamento della biglietteria, l’info point in prossimità dell'area parcheggi, l’eliminazione delle aree coperte polifunzionali e alberature in prossimità, lo spostamento dei tornelli di accesso, lo spostamento degli orti urbani e la viabilità tra parcheggi, l’incremento dello spazio grandi eventi, l’eliminazione dell’agri campeggio e della casa delle farfalle, la creazione dell’ingresso all'area fieristica dall'area parcheggi e l’individuazione di un’area backstage.

«Abbiamo aggiornato il progetto iniziale perché vogliamo dare più peso a certi aspetti, per noi decisivi per dare slancio allo sviluppo futuro del paese - commenta la sindaca Monica Cadeddu - come ad esempio l’arena grandi eventi. ll primo progetto inoltre non era funzionale alla festa di Santa Greca perché presentava limiti legati agli accessi, insufficienti per una viabilità interna che negli anni ha mostrato diverse criticità».

Verrà, dunque, inserito un ulteriore accesso, in modo da avere due ingressi e due uscite e sarà potenziata la viabilità interna che collega gli accessi e le due aree parcheggi.

