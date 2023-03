Il Comune ancora una volta interviene in via Roma  

Una via Roma sistemata a pezzi per l’esiguità delle risorse della Provincia (ente proprietario della strada): e così in questi giorni squadre di operai sono al lavoro per asfaltare dei piccoli tratti (in media di alcune decine di metri) da una parte all’altra del paese. Tutti tratti che necessitavano di un intervento urgente e che erano rimasti fuori dalla bitumazione di due anni fa. Sono interessate, fra l’altro, la zona fronte piazza Ricchi, quella più centrale (fronte Casa Cucca) e zona case minime.

A sollecitare la Provincia è stato ancora una volta il Comune. Dalla Provincia è arrivato così l’invito al Comune di procedere anticipando i soldi per un massimo di 25 mila euro. Soldi che poi la Provincia provvederà a restituire «non appena saranno concluse le procedure di approvazione del bilancio provinciale». Il Comune, a sua volta, ha provveduto a ripristinare il manto stradale della via Sarrabus (lato distributore Q8). Resta ancora senza soluzione la richiesta di passaggio della proprietà della strada dalla Provincia al Comune. Una impasse che sta portando disagi sempre più frequenti per chi percorre la via Roma dal momento che ogni volta per intervenire, nonostante l’urgenza, occorre attendere il via libera dalla Provincia.

