Il Comune alla ricerca di un gestore per il cimitero 

Un nuovo gestore che si occupi del servizio di pulizia, manutenzione e custodia continua del cimitero e che prenda in carico anche il servizio di tumulazione per i prossimi tre anni. È quello che cerca il Comune che ha già iniziato la procedura per l’individuazione del soggetto. Una ricerca che deve essere portata a termine in tempi relativamente brevi dal momento che l’attuale appalto scadrà il prossimo 28 febbraio. E che, per di più, non potrà essere prorogato dal momento che il 10 dicembre il Comune ha avviato il procedimento di risoluzione contrattuale e la ditta che gestisce il servizio non ha fornito motivazione adeguate allo sospensione del procedimento stesso.

Nella delibera si ufficializza anche i costi previsti per l’affidamento del nuovo servizio. «Il valore presunto dell’appalto è determinato in 22.478,21 euso soggetto a ribasso, oltre a 366 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’Iva al 22 per cento, per ciascuna annualità e pertanto l’importo complessivo e pari a 67.434,63 euro soggetto a ribasso, oltre a 1.098 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’Iva al 22 per cento».

Tutto pronto, dunque. O quasi. Nella delibera si specifica anche «che le procedure di affidamento potranno essere avviate solo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 in corso di approvazione». (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA