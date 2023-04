Il Comune alla ricerca di guide per “Monumenti aperti” 

“Monumenti aperti” si avvicina e il Comune si mette alla ricerca di guide turistiche. La comunicazione arriva dal sito ufficiale del Comune. «Si rende noto», si legge nell'avviso, «che nelle giornate del 6 e 7 maggio 2023 il Comune di Villasor parteciperà alla manifestazione culturale a carattere nazionale “Monumenti aperti”. Tutti i cittadini, gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti all'università, interessati a svolgere il ruolo di guida ai monumenti, potranno presentare una richiesta di partecipazione sui moduli disponibili presso la biblioteca comunale e sul sito web del Comune». Viene specificato inoltre che per ottenere l'approvazione occorrerà presentare una fotocopia del documento di identità e l'informativa sulla privacy compilata entro il 21 aprile.

Nessuna limitazione per i minorenni che dovranno semplicemente presentare anche la firma dei genitori in allegato. «Si precisa che l'associazione Imago Mundi, promotrice dell’evento, ha sottoscritto una convenzione con l'Università degli Studi di Cagliari per il riconoscimento dell'attività svolta in occasione di Monumenti Aperti ai fini dell'ottenimento di crediti formativi (si consiglia di prendere contatto con la segreteria della propria facoltà)». ( m. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA