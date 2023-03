Il Comune al lavoro sulle aree verdi 

Parchi e strade urbane. Sono questi i primi due progetti del Comune per il 2023 grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione per stimolare la progettazione degli enti locali. La quota assegnata al centro del Parteolla è di circa 213 mila euro che saranno utilizzati per interventi di rigenerazione urbana. Per la riqualificazione dei sette parchi del paese, il Comune ha affidato l’incarico ad Andrea Lo Maglio. Le aree necessitano di alcuni interventi urgenti. Attualmente solo nel parco “Rosso” di via Cagliari è presente un sistema di illuminazione. Tutte le aree saranno messe in sicurezza con nuove recinzioni. Prevista la sostituzione dei giochi usurati e non funzionanti (altalene, giostre e scivoli). Il secondo progetto per la riqualificazione delle strade urbane è stato invece affidato a Maurizio Loddo. Per gli oneri di progettazione dei primi due interventi il Comune spenderà 57 mila euro. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA