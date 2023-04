Il Comune aiuta gli indigenti e gli studenti 

Il Comune va in soccorso ai residenti in difficoltà finanziaria e agli studenti. La giunta ha fissato le regole per la presentazione delle domande per l’accesso al Reis (Reddito di inclusione sociale), denominato “Agiudu Torrau”, destinato ai nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune che, non avendo la possibilità di accedere ad altre forme di aiuto, come il reddito di cittadinanza, hanno visto, a causa del Covid, aumentare il proprio disagio socioeconomico di almeno il 30 per cento. Un aiuto importante da parte dell’amministrazione che è stato possibile anche grazie ai fondi messi in bilancio dalla Regione. Le domande dovranno essere consegnate o in forma cartacea al protocollo o tramite mail entro il 2 giugno 2023. Le risorse, limitate, saranno gestite a sportello e sino ad esaurimento dei fondi. Per tutte le informazioni bisogna rivolgersi all’ufficio dei Servizi sociali.

Un piccolo aiuto arriva anche per gli studenti delle scuole elementari e medie, visto che sono in pagamento le borse di studio regionali che si riferiscono all’anno scolastico 2021-22. Tutti coloro che hanno presentato la domanda e che risultano idonei potranno ritirare l’importo nella filiale del Banco di Sardegna del paese.

