Sant’Antioco
30 settembre 2025 alle 00:39

Il Comune aggiorna la toponomastica 

Il Comune di Sant’Antioco, ha annunciato l’avvio di un'importante operazione di ricognizione e aggiornamento della toponomastica, comprendente cartelli stradali e numerazione civica.

La decisione è stata assunta per porre rimedio a una situazione ormai insostenibile in diverse aree della cittadina lagunare. Molte zone risultano infatti sprovviste di cartelli con i nomi delle strade o della numerazione civica, a causa della distruzione della segnaletica esistente o dell’apertura di nuovi accessi e vie non ancora segnalate. L’intervento previsto si pone come obiettivo la creazione di un indirizzario completo e aggiornato, nonché l’installazione o sostituzione della segnaletica mancante o errata. L’incarico, sarà affidato tramite piattaforma elettronica per garantire rapidità e trasparenza. L’iniziativa rappresenta il primo passo verso una più ampia mappatura del territorio e un ordinato riassetto anagrafico. (s. g.)

