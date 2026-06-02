Il Comune aggiorna il sito e “assume” un assistente virtuale 

Uno degli ultimi atti del commissario Remo Ortu, prima della conclusione del suo mandato alla guida del Comune di Goni, guarda alla modernizzazione dei servizi e al rapporto tra amministrazione e cittadini. Il sito istituzionale del paese è stato infatti aggiornato con l’introduzione di un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, pensato per rendere più semplice l’accesso alle informazioni comunali. Il nuovo strumento funziona come un chatbot evoluto: non si limita a guidare l’utente attraverso percorsi rigidi e preimpostati, ma consente un’interazione più naturale, vicina al linguaggio di tutti i giorni. I cittadini potranno formulare domande e ricevere risposte pertinenti e contestualizzate, con l’obiettivo di facilitare la consultazione del sito e l’orientamento tra servizi, procedure e informazioni utili. Tra i principali punti di forza c’è la disponibilità continua: l’assistente virtuale è operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici. Un aspetto particolarmente utile nei piccoli Comuni. Il sistema punta inoltre a ridurre i tempi di attesa per l’utenza, offrendo risposte immediate alle domande più frequenti e contribuendo a rendere più efficiente il rapporto tra cittadini e amministrazione.

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