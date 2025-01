Il Comune affida i boschi a Forestas 

Le foreste di Muravera – un patrimonio ambientale con una superficie che sfiora i sette milioni di metri quadrati – saranno affidate per altri trent’anni all’agenzia regionale Forestas che dovrà curarle e renderle sempre più fruibili ai cittadini e ai turisti. Forestas, inoltre, avrà l’obbligo di assumere quattro persone di Muravera e corrispondere al Comune un canone annuo di 6.500 euro.

La gestione

A dare il via libera alla convenzione il Consiglio comunale con voti unanimi. «Si tratta – spiega Fabio Piras, assessore all’Ambiente – di terre gravate da uso civico. Uso civico che però è stato sospeso già da tempo e che siamo chiamati a sospendere per i prossimi anni proprio in un’ottica di valorizzazione e sviluppo ma anche di messa in sicurezza del territorio. La cura delle montagne sopra il paese è infatti fondamentale per prevenire i rischi idrogeologici all’interno del centro abitato».

L’accordo

La prima convenzione tra il Comune di Muravera e l’ente foreste (oggi Forestas) risale al 1999, anno in cui vennero sospesi gli usi civici. Adesso la necessità di proseguire per portare avanti un lavoro decennale e anche perché, come spiegato nella relazione dell’ingegnere capo Paolo Alterio «il Comune è impossibilitato a portare avanti una gestione diretta» ed è dunque «indispensabile garantire la necessaria continuità delle attività di manutenzione del patrimonio boschivo, garantendo la tutela del territorio e del centro abitato di Muravera dai possibili rischi idrogeologici derivanti da eventi calamitosi o da incendi». Le principali zone boschive interessate sono quelle di Baccu Arrodas, Padenteddu, Rio Molas, Perda Lada e Nieddu Mannu, tutte aree ad alto valore naturalistico.

Il futuro

La nuova convenzione trova il consenso anche del gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera" che però chiede garanzie sulle assunzioni: «Bene – sottolinea il capogruppo Gianfranco Sestu – le nuove assunzioni, ma ci si attivi affinché ci siano effettivamente. Negli ultimi trent’anni ci sono state quelle che ci avevano assicurato?». C’è poi un invito a potenziare la collaborazione tra Comune e Forestas a livello turistico. «Ce lo hanno dato per certo – replica l’assessore comunale all’Ambiente Fabio Piras – soprattutto per quanto riguarda il potenziamento della sentieristica. Inoltre con il canone annuo, sempre in accordo con l’ente foreste, sistemeremo nuove aree pic-nic e, appunto, metteremo a disposizione degli appassionati dei percorsi mozzafiato». Quanto alle quattro assunzioni «le figure ricercate sono tre motoseghisti e un addetto alle macchine operatrici».

