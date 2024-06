Il Comune ad Abbanoa: strade da rifare 

Abbanoa, dopo il sollecito dall’amministrazione comunale, ha avviato il ripristino del manto delle strade di Assemini interessate da tagli per alcuni interventi nella rete idrica e fognaria della cittadina. Strade che talvolta versano in situazioni disastrose: i residenti si lamentano e inviano segnalazioni al Comune.

L’ente di gestione delle acque ha incaricato la ditta Elecnor servicios y proyectos di Santa Giusta di bitumare la sola parte interessata dai tagli di una decina di strade. Tra queste le vie Piave, Fiume, Pola, Carbonia, Tempio, Alessandro Manzoni, Campidano, Marconi, Mandrolisai. E ancora via Cagliari, via La Nurra e via Ogliastra.

Per consentire un sicuro svolgimento dei lavori è stato disposto il blocco stradale della metà della carreggiata nonché l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati fino alle 17 del 21 giugno.

«Si tratta di ripristini stradali – spiega il sindaco Mario Puddu – per lavori effettuati tempo fa soprattutto da Abbanoa. L’ente ha il dovere, entro poco tempo, di effettuare i collaudi e verificare che il lavoro sia stato fatto a regola d’arte. Ecco perché si aspetta sempre prima di procedere con il ripristino del manto stradale. Talvolta però quest’opera conclusiva viene tirata un po’ troppo per le lunghe».

Gli interventi delle ditte di fibra ottica, telefonia ed energia elettrica hanno reso alcune strade particolarmente disastrate. Ne sono esempio via San Cristoforo e via Pascoli.

I cittadini si aspettano che alcune zone vengano sistemate su iniziativa e a carico del Comune. «Qualche mese fa - racconta Ignazio Sollai, 68 anni - all’incrocio tra via Ponente e via Levante si è aperta una voragine che, a oggi, è ancora transennata. La situazione della strada è pericolosa, tanto ché mia moglie è inciampata in una buca. Paghiamo le tasse ed è vergognoso che in 45 anni abbiano asfaltato una sola volta. Si sono dimenticati di noi». Si è fatto portavoce del disagio dei residenti della zona anche il consigliere di opposizione Ignazio Pireddu durante l’ultimo consiglio comunale.

Ottimista Marco Ilot, 44 anni: «Sono convinto che i lavori saranno ultimati nel migliore dei modi e che l’amministrazione comunale stia facendo tutto il possibile per accontentare tutti i suoi cittadini. Personalmente sono molto soddisfatto e la via in cui abito versa in condizioni ottimali».

