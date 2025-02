Il Comune acquista l’ex asilo delle suore 

L’asilo infantile Giuseppe Orrù ritorna (almeno in parte) nelle mani degli isilesi. Nei giorni scorsi il Comune è riuscito ad acquistare uno dei lotti messi all’asta dopo il fallimento della fondazione che ne aveva la gestione negli ultimi anni di attività. Sono serviti settantamila euro per iniziare il recupero di uno spazio molto ampio ma altrettanto caro alla comunità. Il Comune ha acquistato il lotto che comprende una parte del giardino e uno stabile ancora in buone condizioni perché soggetto ad interventi di ristrutturazione più recenti. Nel lembo di giardino sono presenti piante e una piccola vasca dove nuotavano i pesciolini rossi, un’attrazione unica per i tanti bambini che negli anni hanno frequentato il cosiddetto “asilo delle suore”. Lo stabile era adibito alla sezione primavera istituita nel passato più recente e accanto vi è anche un’altra struttura che era dedicata alla lavanderia.

Il progetto

Chiaro dunque l’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Luca Pilia: tenere fede a quanto disposto dal fondatore dell’asilo, il cavaliere Giuseppe Orrù. «Una particolare attenzione», ha detto il primo cittadino, «verrà riservata ai giovani e ai bambini proprio come voleva il fondatore». Ai primi del ’900 infatti il cavalieri aveva dato vita all’asilo per accogliere i tanti bambini del paese e soprattutto quelli con maggiori difficoltà economiche così da dare un’opportunità anchea i meno abbienti. Tra le disposizioni del cavaliere Orrù il fatto che la scuola venisse gestita da un ordine religioso; proprio per questo l’asilo è stato gestito dalle suore fino alla sua chiusura nel 2017.

I lavori

Sono vari però gli interventi che saranno necessari perché questo spazio possa diventare di nuovo praticabile. La porzione di giardino di proprietà del Comune è invasa dalle erbacce, quello che era uno spazio magico per i piccolini è solo un groviglio di sterpaglie che dovranno essere ripulite per ritrovare quella bellezza perduta. L’asilo ha formato buona parte della popolazione isilese in giovane età ma sono state numerose le iniziative che hanno raccolto proprio intorno all’asilo anche i giovani. Un luogo di incontro, di condivisione, di crescita. Scelta condivisa dalla minoranza del gruppo Insieme per Isili. «È giusto», ha detto Ignazio Faedda, «che almeno una parte dell'asilo ritorni a disposizione della popolazione di Isili». Più cauto il gruppo di minoranza Impegno per Isili. «Sapevamo di questo acquisto», ha detto Marco Atzori, «attendiamo di capire cosa si vuole fare visto che si tratta di soldi pubblici». Qualsiasi sia l’investimento che il Comune farà su quest’area sarà solo per riconsegnarlo ai legittimi proprietari i bambini e i ragazzi perché diventi di nuovo un posto ricco di fermento.

