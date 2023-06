Il Comune acquista il nuraghe 

Un nuraghe pentalobato simile, per dimensioni, a quelli di Barumini e Orroli. Il gigante di pietra, sepolto da secoli sotto una collina a poco più di un chilometro da Dolianova, è pronto a risvegliarsi. Può finalmente partire il progetto di valorizzazione del complesso di Santu Juanni, considerato dagli archeologi uno dei più interessanti monumenti di epoca nuragica.

Il contratto

Il Comune ha acquistato per 37mila euro i terreni sui quali sorge il nuraghe: «Finalmente ci siamo – dice il sindaco Ivan Piras – abbiamo trovato un accordo con i proprietari evitando gli espropri. Questo per noi è un progetto strategico che ci darà visibilità internazionale con importanti ricadute economiche ed occupazionali». Per la valorizzazione del sito è prevista una spesa di circa 700mila euro. Soldi non ancora in cassa ma che il Comune punta ad ottenere dalle linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee.

Il gioiello

La carta da giocare è di assoluto valore: la sua pianta pentalobata e l’imponenza del monumento con i suoi 25 metri di altezza e i 14 di diametro, sono una rarità. Pochissimi nuraghi, tra i circa 8000 censiti in Sardegna, hanno queste caratteristiche. La sua riscoperta consentirà di ampliare l’offerta turistica del territorio cresciuta esponenzialmente in questi ultimi anni grazie alle eccellenze del settore enogastronomico (vino, olio e formaggi). «Un sito con un notevole potenziale dal punto di vista turistico per la sua vicinanza al centro abitato e a Cagliari – sottolinea Antonello Origa, consigliere comunale e referente per il progetto – la sua riscoperta aggiunge valore a un’offerta già importante per la presenza a Dolianova della Cattedrale romanico-pisana di San Pantaleo».

Il convegno

Nella collina che custodisce le vestigia del nuraghe fino al 1700 era presente una chiesetta dedicata a San Giovanni. Qui ogni 24 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, si celebra una messa: «Grazie al grande lavoro della Congregazione di San Giovanni Battista negli ultimi anni è stato creato un percorso di fede che dal paese porta a Santu Juanni – dice il parroco di san Pantaleo don Mario Pili – il culto è molto antico come testimoniano le tracce della vecchia chiesa. L’elemento religioso aggiunge valore al sito». Domani alle 19, a Santu Juanni, il progetto sarà presentato alla popolazione con un grande evento culturale e musicale. Prevista la proiezione di un filmato con la in ricostruzione in 3D del nuraghe. Saranno presenti i funzionari della Sopraintendenza e i rappresentanti dell’Associazione “Sardegna verso l’Unesco”. Al termine spettacolo canoro con Maria Giovanna Cherchi.