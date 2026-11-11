Due nuovi defibrillatori in arrivo a Segariu per potenziare la rete di soccorso già presente sul territorio locale. I dispositivi verranno installati nei luoghi di maggiore aggregazione: la palestra comunale e il parco giochi. «Grazie a questo acquisto il nostro paese avrà tre defibrillatori pubblici, considerando quello già posizionato all’esterno del municipio nel 2018», ha spiegato il primo cittadino Andrea Fenu. «La scelta nasce dalla volontà di tutelare gli ambienti più frequentati dalla comunità: la palestra è utilizzata quotidianamente da studenti e associazioni, mentre il parco giochi è luogo d’incontro per bambini e famiglie. Garantire la sicurezza della cittadinanza in questi spazi era prioritario». L’investimento economico sostenuto dal Comune è di circa duemila euro, cifra che comprende sia i dispositivi medici sia le teche di protezione necessarie per la collocazione all’aperto. L'iniziativa non si fermerà alla sola installazione: prossimamente verranno organizzati percorsi dedicati per insegnare le manovre di primo intervento. «Nelle prossime settimane promuoveremo un corso di formazione BLSD per aumentare il numero di persone in grado di utilizzare correttamente questi strumenti in caso di emergenza», ha concluso il sindaco Fenu.

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