Il Comune acquisisce Casa Scarpa 

Si è definitivamente concluso l’atto di compravendita con la famiglia Scarpa per l’acquisizione da parte del Comune dell’intero giardino e della dimora storica Casa Scarpa - Casula. Già in parte utilizzati come suggestive sedi per eventi di intrattenimento e presentazioni (ad esempio la consegna in estate dei primi diplomi di formazione Montessori nell’isola), la dimora e i suoi splendidi giardini ricchi di frutteti secolari, sono ora un bene dell’intera comunità. La sindaca ne aveva già dato annuncio nell’ultima seduta del Consiglio Comunale nella quale la capogruppo di minoranza Rita Caboni aveva chiesto i relativi atti («Spesa non indifferente per il paese»).

Ora con una nuova comunicazione la maggioranza spiega che «l’operazione è stata fatta senza indebitare l’ente ma con investimenti già allocati nel bilancio. Diverse generazioni di amministratori in passato ci hanno provato, tanti cittadini lo hanno desiderato: ora Casa Scarpa è un bene della comunità». (s. f.)

