Il Comune accoglie i cinquanta bimbi  nati nell’ultimo anno 

Cinquanta neonati nel 2022 a Settimo San Pietro. E, come è successo in altre due occasioni in passato, l’amministrazione comunale ha organizzato la cerimonia dell'accoglienza istituzionale dei nuovi nati. Lo ha fatto nell’aula consiliare in un clima di festa con la partecipazione anche delle scolaresche: i bimbi sono arrivati in braccio ai genitori, anche in un clima di grande commozione, ma pure di festa. A loro e ai familiari il sindaco Gigi Puddu e l’assessora ai Servizi sociali Nicoletta Pitzalis hanno consegnato la chiave (realizzata in terracotta) e “l’attestato della gentilezza”. Una cerimonia dell'accoglienza chr viene portata avanti da tre anni, puntualmente arricchita di simboli e contenuti.

Presenti anche gli alunni e gli insegnanti dell’istituto comprensivo di Settimo San Pietro che si sono esibiti con le poesia e i brani musicali preparati per questa straordinaria occasione. «Ringrazio i genitori per aver accolto il nostro invito - ha detto il sindaco Puddu - la nostra è stata una cerimonia semplice ma di grande significato culturale e sociale in una Settimo che si avvicina velocemente ai settemila residenti».

L’assessora Pitzalis, ha detto che «questo è un appuntamento da portare avanti nel tempo: è stato un momento di incontro con tante famiglie anche per me indimenticabile. Famiglie che si formano, famiglie che crescono anche in un periodo difficile come questo con la speranza di un futuro migliore. Auguri ai neonati e ai loro genitori». (r. s.)

