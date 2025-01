Il Comprensivo 1 diventa scuola Erasmus 

Un ponte con l'Europa per le scuole dell’Istituto comprensivo 1 di Selargius, che ha appena ricevuto l’accreditamento Erasmus+, valido sino al 31 dicembre 2027. «Un riconoscimento di grande valore che apre le porte a nuove esperienze di mobilità internazionale, rafforzando il percorso di internazionalizzazione avviato dall’istituto lo scorso anno scolastico», spiegano dall’istituto che comprende le scuole dell’infanzia di via Bixio e via Lussu, le primarie di via Parigi e via Roma, con le scuole secondarie di primo grado di via Bixio e di via Custoza.

In prima linea la dirigente Patrizia Fiori con l’insegnante e referente Erasmus Margherita Sulas, che hanno guidato il progetto. «Crediamo che il confronto con realtà internazionali rappresenti un'opportunità di crescita e innovazione, migliorando la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento», dicono. Il programma Erasmus+ - spiegano ancora - «non si limita a offrire esperienze di viaggio all’estero per alunni, insegnanti e personale scolastico, ma punta a formare cittadini europei consapevoli e aperti al mondo. Attraverso gli scambi internazionali, i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con coetanei di altri Paesi, sviluppando spirito critico, autonomia e capacità di adattamento».

