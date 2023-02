Il Componidori: meglio dei sogni, ci siamo divertiti 

Un’altra edizione da custodire gelosamente tra le pagine dell’album della Sartiglia. Cala il sipario sulla giostra della ripartenza, respirata finalmente a pieni polmoni, dopo due anni di riti fugaci e tradizioni appena accennate. Il cuore di Oristano è tornato a pulsare al ritmo incessante di trombe e tamburi, gli occhi si sono riempiti nuovamente dei colori di costumi e rosette. E pazienza se alla fine della giornata le stelle nel firmamento del gremio di San Giuseppe sono appena 11: la Sartiglia è molto più di un numero da consegnare agli annali, è un appuntamento con la storia che difficilmente Giampaolo Mugheddu, capocorsa dei Falegnami, potrà mai scordare.

Il giorno dopo

«È stata meglio di come l’avessi immaginata, mi sono divertito tanto e ho fatto tutto con una serenità incredibile, merito soprattutto della cavalla» è il bilancio del Componidori designato dal majorale en cabo Antonio Mugheddu. Eppure gli imprevisti non sono mancati: prima l’infortunio del cavallo de su segundu, Gianluca Mugheddu, sostituito all’ultimo momento, poi il forfait di su terzu Francesco Loi, fermato da un problema alla schiena. «Quando perdi un compagno a due passi dal traguardo ti dispiace, si è impegnato tanto e meritava di godersi con noi questa giornata - osserva Mugheddu - vorrei ringraziare Luigi Iriu perché farsi trovare pronti per un impegno del genere non era da tutti. Non avevo dubbi di aver fatto la scelta giusta». Il ricordo più bello per il capocorsa di San Giuseppe? «Essere rimasto lucido fino alla fine e aver capito quando era arrivato il momento di chiudere per la discesa alla stella».

Le stelle

Via Duomo non gli ha regalato l’emozione della stella d’oro, dopo il centro di domenica. Il brivido, invece, lo ha provato suo fratello Gianluca, il primo degli undici cavalieri andati a segno. «A lui devo un grazie speciale - va avanti Giampaolo Mugheddu - è stato un segundu meraviglioso». Il bersaglio appeso al nastro verde sembrava irraggiungibile martedì: nell’impresa sono riusciti Daniele Ferrari, Alessio Garau, Raimondo Carta e Cristian Sarais. Il pubblico sotto la Cattedrale ha dovuto attendere poi le prodezze di Davide Figus, Fabio Fiori, Giovanni Serra e Renzo Mura per esplodere in un applauso che si è trasformato in boato davanti alla discesa di Michael Casula, unica stella d’oro della giornata. Tra le amazzoni, stavolta è Carmen Murru a far danzare la stella sull’elsa della spada. Su Componidori è sfortunato anche con su stoccu, ma è formidabile con sa pippia e maju mentre attraversa le due ali di folla, completamente disteso sul dorso di “Original Gipsie”.