Il complesso di Santa Caterina finalmente messo in sicurezza 

Completati i lavori per la messa in sicurezza del complesso monumentale di Santa Cristina. Sono stati utilizzati 300 mila euro di fondi regionali per garantire la sicurezza del luogo: si è intervento sul crollo di una parte della cinta muraria e anche per fermarne il decadimento, tramite strutture in legno costruite appositamente, dal momento che erano crollati alcuni solai e c'erano parti pericolanti. Il valore di questo monumento, che fa parte di un insediamento medievale chiamato Semelia, è inestimabile: in quell'area sono state trovate testimonianze di epoca nuragica, fenicia e romana.

La chiesa si trova al centro di una grande corte che ospita anche le “cumbessias”, le casette che accoglievano i pellegrini. Per l'intera sistemazione occorreranno almeno 5 milioni di euro. Al momento il Comune ha reperito 400 mila euro di fondi del Pnrr concessi dal ministero dei Beni culturali che serviranno per la progettazione del restauro che, dato il valore architettonico e storico del monumento, sarà anche controllato dalla soprintendenza che ha già effettuato dei sopralluoghi. Il complesso di Santa Caterina che, oltre al suo oggettivo valore storico e culturale, possiede per i masesi un grande valore identitario, una volta restaurato potrebbe ospitare eventi o mostre o diventare una struttura ricettiva, vista anche la presenza di un piccolo bosco proprio fuori dalla cinta muraria e la sua vicinanza all'aeroporto e creare così nuovi posti di lavoro.

