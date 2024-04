Il compito di Marinu: salvare il Latte Dolce 

Sassari. Una soluzione interna per la guida tecnica e 5 gare (3 in trasferta) per mantenere la serie D senza passare per i playout, distanti solo un punto. Il Latte Dolce ha sostituito l’esonerato Mauro Giorico con Antonio Marinu, allenatore degli Allievi e Juniores del club sassarese. Classe 1985, Marinu ha sempre allenato nelle giovanili: Ittiri, Thiesi e appunto Latte Dolce. «Quando sono stato contattato dalla società non ho esitato un secondo e ho deciso di dare una mano alla squadra. Con tutto lo staff ci impegneremo al massimo per portare a casa la salvezza».

Primo obiettivo: conquistare almeno un punto domenica a Trastevere per interrompere la serie di tre sconfitte costate la panchina a Giorico. Le altre partite sono quelle casalinghe contro Ostia Mare e Nuova Florida, intervallate dalle trasferte contro Nocerina e Flaminia. Curiosità: all’andata solo 2 punti negli ultimi 5 turni.

