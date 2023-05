«Il compattatore doveva restare spento»  

«La regola è chiara: nessun utente deve trovarsi davanti al compattatore quando l’impianto è in funzione. La morte di Fabrizio Cherchi è stata una terribile tragedia per la nostra comunità». Nessuno si sbilancia in giudizi in attesa dell’esito dell’inchiesta, ma nelle parole del sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori c’è tutto lo sgomento dei concittadini per tragica morte del pensionato di 58 anni caduto giovedì mattina nel compattatore dell’ecocentro di Sa Piramide nelle campagne del paese.

L’impianto

«L’ecocentro è aperto dagli anni Novanta - dice il sindaco Atzori - è un’area comunale gestita dalla Cosir, la società che si è aggiudicata l’appalto per la gestione dell’igiene pubblica e della raccolta differenziata. La procedura è semplice: i cittadini, dopo aver fatto verificare i rifiuti all’addetto, li depositano nei cassoni a seconda della tipologia. Possono salire con l’auto lungo la rampa e poi depositare i rifiuti nel cassone di riferimento. A proposito del compattatore la procedura prevede che possa essere azionato solo con un’apposita chiave di sicurezza in possesso dell’addetto-custode, inoltre c’è un pulsante di avvio e un altro di emergenza. Ma non è previsto che il compattatore sia in azione mentre gli utenti stanno conferendo». Per ancora maggiore sicurezza inoltre davanti ad ogni cassone, incluso il compattatore, esiste una ringhiera con dei cancelli «che devono rimanere sempre chiusi – aggiunge Atzori - Proprio giovedì, qualche ora prima della tragedia, l’incaricato del Comune si trovava all’ecocentro per le normali verifiche, era tutto in regola».

Gli interrogativi

Resta da capire cosa sia successo in quei secondi che sono costati la vita a Fabrizio Cherchi arrivato a Sa Piramide per conferire degli sfalci d’erba e caduto nel compattatore in funzione andando incontro alla morte. «Quello che è successo ha sconvolti tutti noi - aggiunge Atzori - Fabrizio Cherchi era ben voluto da tutti, una persona che si metteva sempre a disposizione degli altri, pronto ad aiutare e mai con le mani in mano». .Nell’ecocentro di Sa Piramide non sono installate telecamere del circuito comunale che avrebbero potuto essere utili per ricostruire l’accaduto: «Aspettiamo l'esito delle indagini che ci aiuteranno a capire che cosa possa essere accaduto, ora possiamo solo essere vicini al dolore della famiglia Cherchi». I funerali di Fabrizio Cherchi si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista.