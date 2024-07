Il comparto unico approda in Consiglio 

Un ordine del giorno sull’istituzione del comparto unico tra Regione ed enti locali è tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale convocata dal presidente Marco Benucci per oggi alle 18,30.

L’unica delibera all’ordine del giorno è quella sulla nomina dei componenti della Commissione comunale per i giudici popolari, a seguire la discussione di interrogazioni su argomenti vari quali lo stato dell’appalto per la riqualificazione del mercato di San Benedetto, il punto sui lavori nel cantiere di via Roma, le condizioni di decoro urbano del centro storico, le problematiche del traffico nel tratto di strada tra Via Roma e Lungomare New York 11 settembre, il bando aree per le attività di spettacolo viaggiante, il ritardo nella programmazione degli eventi estivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA