Il Comparto 8 diventa “Campo di aviazione” 

Ci sarà anche Monserrato alla cerimonia per il centenario della nascita dell’Aeronautica Militare che si terrà martedì 28 marzo presso la base aerea di Decimomannu. Prevista la partecipazione del sindaco Tomaso Locci. Di pomeriggio, invece, alle 18, nella sala consiliare di piazza Maria Vergine ci sarà una seduta celebrativa del Consiglio aperta a tutta la cittadinanza. L’ordine del giorno sarà esclusivamente dedicato all’aviazione militare che ha rappresentato un pezzo di storia di Monserrato quando era ancora attivo l’ormai dismesso aeroporto. Con una delibera, la Giunta ha cambiato nome al compendio finora conosciuto come “Comparto 8”: si chiamerà “Campo di aviazione di Monserrato”. Un riconoscimento a ciò che fu. Durante la scorsa seduta dell’aula, c’è stato uno scambio di battute tra i consiglieri di Monserrato in Movimento, Nicola Mameli e Alessio Locci da un lato, e il sindaco dall’altro, proprio sul cambio di denominazione che, insieme a quello del comparto 7 (d’ora in poi “Campo San Lorenzo-Ambrosiana”), non è piaciuto ai due esponenti della lista che ufficialmente sta ancora in maggioranza. «La volontà espressa all’unanimità nel 2015 dal Consiglio di intitolare l’impianto sportivo del compendio a Raffaele Atzeni, colui che ha portato il calcio in città, è stata rinnegata», hanno tuonato. Il sindaco ha replicato dicendo di aver reso giustizia a ciò che il compendio ha sempre rappresentato: «È un riconoscimento al valore che questo luogo ha avuto e ha per la storia della nostra città e a quello che è stato in origine. Riconosceremo la figura di Atzeni in altri modi».

