Il Como vola, Cutrone e Belotti piegano il Verona 

Como 3

Verona 2

Como (4-2-3-1) : Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone (47' st Baselli); Strefezza (dal 33' st Da Cunha), Paz ( 46' st Jasim), Fadera (40' st Mazzitelli); Cutrone (33' st Belotti). All. Fabregas.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Daniliuc (43' st Lambourde), Coppola, Frese; Belahyane, Dani Silva (1' st Duda); Suslov, Kastanos (1' st Mosquera), Lazovic (31' st Livramento); Tengstedt (21' st Magnani). All. Zanetti.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : nel pt 43' Cutrone, nel st 8' Lazovic (r), 27' Cutrone, 44' Belotti, 48' Lambourde.

Note : angoli 9-1 per il Como. Recupero 1'e 6'. Espulso Suslov. Ammoniti Belahyane, Sergi Roberto, Suslov, Perrone, Mosquera, Coppola.

Como. Reduce dal blitz di Bergamo il Como centra la seconda vittoria di fila infliggendo il terzo ko consecutivo al Verona ridotto in 10 dal quarto d'ora della ripresa. La vittoria lariana viene firmata dalla doppietta di Cutrone; si sblocca anche il “Gallo” Belotti che mette il sigillo. Un incontro dominato per larghi tratti dalla formazione di casa, però tenuto in vita fino alla fine dall'orgoglio del Verona a segno con Lazovic su rigore (momentaneo 1-1) e Lambourde nel recupero.

