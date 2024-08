Il Como verso la Domus: siamo arrabbiati, basta errori 

Dopo la pesante debacle contro la Juventus, il Como, prossimo avversario del Cagliari, inizia la settimana di preparazione in vista del match di lunedì prossimo alla Domus. Certo, incontrare da neopromossa al debutto stagionale proprio la Juventus, rinnovata e agguerrita, non è stato proprio il massimo, ma ora i comaschi cercano di riscattarsi. E si presentano più agguerriti che mai: «Dalla prossima giornata dobbiamo limare gli errori che hanno portato ai gol della Juve. Questo risultato non ci toglie certezze. Andremo a Cagliari ancora più arrabbiati», avverte il difensore dei lariani Marco Sala. Le qualità sulla carta non mancano: un mercato importante con l’arrivo di Reina, Varane, Belotti, la conferma di Cutrone, l’ex rossoblù Dossena, grandi risorse economiche, la voglia di mettersi in luce, sono tutte valide premesse per affrontare al meglio questo ritorno nella massima serie dopo 21 anni.

Dal campo

Contro il Cagliari torna Iovine dalla squalifica, out Varane a causa di un problema al ginocchio che lo terrà lontano dal campo almeno 40 giorni.