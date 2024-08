Il Como tira poco ma attenzione al “Gallo” Belotti   

Dopo una giornata di riposo, ieri pomeriggio la ripresa degli allenamenti per il Como per preparare la sfida di lunedì sera contro il Cagliari. Dall’infermeria ha recuperato il centrocampista Mazzitelli mentre non sarà sicuramente della partita Baselli a causa di un fastidio muscolare all’adduttore. Out fino ai primi di ottobre il difensore francese Varane, per una lesione al quadricipite sinistro. Ritorna inoltre dopo il turno di squalifica Iovine.

Quella della Domus sarà una sfida dal sapore speciale per le due squadre che si ritrovano faccia a faccia in Serie A dopo ben 42 anni, con la speranza per i lariani di non ripetere l’esito negativo di quella partita persa il 28 marzo del 1982 al Sant’Elia (sconfitta per 2-0).

I numeri

Il Como, su tutte, è stata la squadra ad aver tentato meno tiri nella prima giornata di campionato. Ma il Cagliari però dovrà stare molto attento al “Gallo” Belotti: proprio i rossoblù sono il bersaglio preferito dell’attaccante, in 14 incontri ha partecipato a ben 13 marcature, segnando 8 reti e realizzando 5 assist. Nicola è avvisato.

Gli ex

Tantissimi gli incroci in questa sfida. Da parte comasca oltre a Dossena, che ha disputato 35 partite la scorsa stagione in rossoblù tra campo, panchina e infermeria, si risentirà parlare di Baselli (nove presenze in massima serie nel 2021/22), Goldaniga (46 apparizioni complessive tra Serie A, Serie B e playoff tra il 2022 e il 2024), Vigorito (prime due partite in A nel 2009/10) e Cerri (24 presenze nella Serie B 2015/16 e poi 50 in Serie A tra il 2018 e il 2021).

Il mercato

La sconfitta con la Juve ha portato ad accelerare sul mercato, dopo gli acquisti di peso delle scorse settimane. La società, scatenata, ha chiuso per l'arrivo di tre giocatori: il centrocampista del Manchester City Maximo Perrone, il classe 2004 Nico Paz, centrocampista offensivo del Real Madrid e infine, lo svincolato ex Barcellona Sergi Roberto. Da capire se saranno già disponibili per lunedì a Cagliari.

