Il Como si comporta da grande 

Parma 0

Como 1

Parma (5-3-2) : Suzuki, Hainaut (29' st Camara), Delprato, Leoni, Valenti, Valeri, Keita, Sohm (41' st Man), Ondrejka, Bonny (41' st Djuric), Pellegrino (29' Benedyczak). In panchina Corvi, Marcone, Balogh, Circati, Lovik, Haj, Plicco, Hernani. All. Chivu.

Como (4-2-3-1) : Butez, Vojvoda (39' st Van der Brempt), Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno, Da Cunha (29' st Strefezza), Perrone, Paz, Caqueret (39' st Engelhardt), Ikonè (39' st Fadera), Cutrone (10' st Douvikas). In panchina Vigorito, Reina, Jack, Valle, Smolcic, Iovine, Alli, Braunoder, Gabrielloni. All. Fabregas.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Rete: nel st al 34' Strefezza.

Note: angoli 5-5 per il Parma. Recupero: 1' e 5'. Ammoniti: Kempf, Hainaut.

Il Como non si ferma più: quinta vittoria consecutiva, battuto anche il Parma. Al Tardini decide Strefezza, i lariani scavalcano il Torino e salgono al decimo posto. Festa salvezza già pronta in casa ma rovinata per i crociati: tutto rimandato alle ultime tre gare ma il traguardo è sempre vicino.

