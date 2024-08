Il Como senza Varane ma Fabregas recupera Mazzitelli 

Dopo una giornata di riposo, il Como riprende oggi gli allenamenti, in testa la sfida di lunedì sera contro il Cagliari.

L’allenatore Cesc Fabregas non riuscirà a recuperare per il match della Domus il centrocampista Baselli, a causa di un problema all’adduttore per il quale dovrebbe stare fuori una decina di giorni. Sulla via del recupero Mazzitelli che ha rimediato una botta alla coscia, ma che dovrebbe tornare abile e convocabile. Out anche Varane, il talento francese ex Real Madrid e Manchester United, super acquisto per la difesa lariana in Serie A: il difensore dopo appena 20 minuti giocati nella partita di Coppa Italia, persa poi contro la Sampdoria, ha chiesto il cambio per infortunio. Esami strumentali hanno messo in evidenza un problema al quadricipite sinistro, ora il giocatore dovrà saltare diverse gare e mancherà per almeno 40 giorni. Il suo posto nell’undici titolare è stato preso dall’ex rossoblù Goldaniga nella gara contro la Juventus, una pesante tegola sui piani di Fabregas, che puntava tantissimo sull’esperienza del francese per una partenza più sicura.

La rinascita lariana

Il club lombardo, neopromosso, è reduce da una annataculminata con la promozione diretta nell’ultimo match pareggiato col Cosenza, dopo aver ottenuto in serie B 21 vittorie, 7 sconfitte e 10 pareggi. Un rientro nel massimo campionato dopo 21 anni, in mezzo due fallimenti e altrettante ricostruzioni societarie, poi l’acquisto dei fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, tra i cento uomini più ricchi del mondo. Gli ultimi colpi di mercato di ieri fanno capire le ambizioni del club.

