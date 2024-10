Il Como rimonta ma non passa 

Como 1

Parma 1

Como (4-2-3-1) : Audero; Van der Brempt, Dossena (40' st Goldaniga), Kempf, Moreno (18' st Sala); Perrone, Sergi Roberto (40' st Gabrielloni); Strefezza (18' st Mazzitelli), Paz, Fadera (32' st Da Cuhna); Cutrone. In panchina Reina, Iovine, Barba, Baselli, Jasim, Jack, Engelhardt, Braunoder, Verdi, Belotti. All. Fabregas.

Parma (4-2-3-1) : Suzuki, Hainaut, Del Prato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani (33' st Camara); Almqvist (11' st Mihaila), Sohm (26' st Keita), Cancellieri (11' st Man); Bonny (26' st Charpentier). In panchina Chichizola, Corvi, Valenti, Leoni, Di Chiara, Haj. All. Pecchia.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: 19' pt Bonny (Parma), 45' pt Paz (Como).

Note: angoli 7-4 per il Como. Rec. 1' e 5'. Ammoniti Sohm, Sergi Roberto, Mihaila.

Equilibrio e spettacolo a Como. Davanti all’attore Hugh Grant, finisce in parità. Il Parma scappa in apertura con un magistrale tacco di Bonny. Nico Paz, cui Fabregas non rinuncia nonostante le fatiche del viaggio in Sudamerica per il debutto albiceleste, lo riprende con la sua prima segnatura italiana. Al 20' sboccia la magia di Bonny, pescato in area piccola da Hernani: tacco sottoporta, 0-1. Gli azzurri cercano di reagire. Al 27' Dossena svetta su angolo: palla oltre la traversa. Al 41' Bernabè centra il montante su punizione, poi Nico Paz s'incunea nell'area avversaria imbeccato da Fadera e in diagonale realizza la rete del pareggio. Nella ripresa al 60’ il palo centrato da Mihaila e dopo il 90’ il tentativo da 20 metri, che passa poco oltre la traversa. Un punto a testa, e qualche rimpianto.

