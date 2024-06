Il Como in vantaggio su Dossena 

Ancora un incontro, ancora un piccolo passo avanti, ma Cagliari ed Empoli rimandano di nuovo l'attesa fumata bianca per poter liberare Davide Nicola e ufficializzare un ingaggio, di fatto, già concretizzato. Del resto, gli stessi due presidenti, Fabrizio Corsi e Tommaso Giulini, parlano di Nicola come del nuovo allenatore rossoblù. «Se lui ha preferito altri lidi vuol dire che non ci ha visto come la miglior opzione per la sua carriera», la battuta del patron dei toscani. «Nicola ha raggiunto almeno tre salvezze miracolose, come sarebbe bello fare il salto insieme», la replica del numero uno rossoblù nell'intervista a L'Unione Sarda di ieri.

Cosa manca

Non c’è ancora l’ufficialità, ma Nicola già lavora e pensa da allenatore del Cagliari, a cui è pronto a legarsi con un contratto di due anni e opzione per il terzo. Con lui sono pronti a sbarcare nell'Isola il vice Simone Barone (campione del Mondo nel 2006 e una stagione con la maglia rossoblù addosso), il collaboratore Manuele Cacicia, il preparatore atletico Gabriele Stoppino e il match analyst Federico Barni. Per chiudere il cerchio manca il via libera dell'Empoli, cui Nicola è ancora legato da contratto, anche se pure i toscani hanno fretta di risolvere la questione per poter ufficializzare, a loro volta, il sostituto del tecnico torinese, D'Aversa. Si balla sulla questione indennizzo, col Cagliari che gioca sul fattore tempo, sperando di arrivare a un accordo che non preveda ulteriori spese. Anche se il ds Bonato non perde di vista un pallino di Nicola, Sebastiano Luperto, che potrebbe diventare un'opzione valida in caso di partenza di un centrale.

Pressing Como

E tutte le strade portano ad Alberto Dossena, che è finito nel mirino di Bologna e Como. I felsinei si giocano la carta del grande salto nelle coppe, dovendo disputare la Champions. Ma nelle ultime ore i comaschi, neopromossi, sembrano essere passati in vantaggio. Più che interessante l'offerta per il giocatore e adeguata quella per il Cagliari, che vorrebbe incassare non meno di 10 milioni per un giocatore scovato dall'ex ds Capozucca in Serie C all'Avellino, due anni fa, e che con Ranieri (e prima ancora nell'unica esperienza di Pisacane) è diventato titolare inamovibile, prima in Serie B e poi in Serie A, fino a essere messo nel mirino da Spalletti in ottica Nazionale. E Dossena (64 presenze e 3 reti con la maglia rossoblù) avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in riva al lago, dove troverebbe l'ex compagno e amico Edoardo Goldaniga, con cui sta condividendo le vacanze estive.

Ciao Oristanio

E intanto sembra definitivamente sfumata la possibilità di riportare a Cagliari Gaetano Oristanio. Il giocatore, che la società rossoblù non ha riscattato, sembra destinato a vestire gli stessi colori dello scorso anno, ma stavolta quelli del Genoa. I liguri, infatti, lo hanno richiesto all'Inter come parziale contropartita per il trasferimento in nerazzurro del portiere Martinez, operazione che sembra ormai in chiusura. Ma i discorsi tra Cagliari e Inter proseguono, visto che il ds Bonato ha individuato nel giovane (classe 2005) Francesco Pio Esposito l'elemento giusto per rimpolpare il settore offensivo. Dove servirà anche un giocatore d'esperienza. Non è escluso un prossimo incontro con la Roma per riparlare di Eldor Shomurodov, mentre con la Fiorentina potrebbe essere intavolata una trattativa per l'angolano M'Bala Nzola, che in Sardegna troverebbe il connazionale Zito Luvumbo. Infine, a proposito di attaccanti, sembra chiuso il passaggio al Cittadella di Jacopo Desogus, reduce dai prestiti poco fortunati con Pescara e Gubbio.

