Il Como ha l’Europa in testa 

L'estate del Como sta cominciando a regalare le prime emozioni a una città che ora sogna in grande. La conferma di Fabregas in panchina, che ha resistito alle sirene dell'Inter, è stato il primo tassello di una programmazione che sta portando in riva al lago tanta qualità. Le big, almeno per il momento, riescono a tenere il passo. Martin Baturina e Jesus Rodríguez, insieme ai riscatti a titolo definitivo di Fellipe Jack e Alex Valle, sono i primi colpi ufficiali. Quind le conferme di Maxi Perrone e, soprattutto, di Nico Paz. Oltre alle conferme già ufficiali, sono ai dettagli le trattative per gli arrivi di Jayden Addai e Alvaro Morata che porteranno talento e tanta esperienza al servizio dell'idea di calcio di Fabregas.

Sistemato il centrocampo e l'attacco, la dirigenza proverà a mettere a segno almeno un colpo anche per la difesa: il tecnico spagnolo non ha mai nascosto che il 2025/2026 sarà la stagione delle conferme per il suo Como, ma con questo tipo di mercato l'asticella dei lariani si alza inevitabilmente. Sognando, senza dirlo a voce troppo alta, una storica qualificazione in Europa.

