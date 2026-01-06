Il Como è una big Pisa travolto in casa Douvikas ne fa due 

Pisa 0

Como 3

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo (40' st Hojholt), Coppola; Touré, Marin (18' st Leris), Aebischer (31' st Esteves), Piccinini (31' st Lorran), Angori; Tramoni (18' st Moreo), Nzola. In panchina Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Bonfanti, Mbambi, Bettazzi, Buffon. All. Gilardino.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (18' st Vojvoda), Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha (18' st Caqueret); Perrone , Kuhn (32' st Baturina). Nico Paz(42' st Sergi Roberto), Rodriguez (42' st Posch), Douvikas. In panchina Vigorito, Cavlina, Dossena, Moreno, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Reti: 68' Perrone, 75' Duvikas, 95' Duvikas (r).

Note: rec. 2'-5' Angoli: 5-1 per il Como Ammoniti: Aebischer, Da Cunha, Ramon.

Un solo gol in casa nel girone d'andata è un bottino insopportabile per cercare di salvarsi e il Pisa, infatti, si arrende a un Como al quale è sufficiente procedere a filo di gas per fare tre gol e prendersi il 4° posto che vale la Champions. Nerazzurri fermi all'ultimo posto. La squadra di Fabregas appare meno brillante del solito, ma non rischia mai e contiene senza affanni i padroni di casa guidati in attacco da uno Nzola imbarazzante, al ritorno dalla Coppa d'Africa e dalle tre giornate di squalifica: il centravanti angolano sbaglia il possibile, compreso un rigore all'84' parato da Butez e confermato da Pairetto dopo l’esame al Var per fallo di Caqueret su Leris, quando gli ospiti erano comunque sullo 0-2.

La ripresa

Nel 2° tempo ci prova subito il Pisa ma Angori spreca una ripartenza calciando alle stelle dal limite dell'area. Al 6' uno spunto di Piccinini impegna Butez, poi più niente. Il Como domina: al 68' segna Perrone con un tiro dal limite, il raddoppio 7 minuti più tardi: Nico Paz apre il contropiede per Jesus Rodriguez che pesca Douvikas in area, l'attaccante spiazza Semper. All'81' il rigore parato da Butez. Il Pisa si arrende e il Como trova anche il terzo gol per un ingenuo fallo dell'esordiente Coppola, al tramonto di una comunque positiva prima prestazione in serie A. Dal dischetto al 95' Douvikas firma la doppietta personale.

